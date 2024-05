Superbonus, Pucci (Uppi) '80% condomini a rischio causa'

"L'80% dei condomini ancora coinvolti nei lavori del Superbonus tra alcuni anni avranno una causa o nei confronti delle ditte fallite, o dell'appaltatore o dei revisori dei conti, quando dovranno rendere conto all'Agenzia delle Entrate, che fra qualche anno non farà sconti a nessuno, l'Agenzia delle Entrate andrà a prendere gli appartamenti di chi è entrato in modo sciagurato nel Superbonus". Lo prevede il presidente dell'Unione piccoli proprietari immobiliari Fabio Pucci a Genova alla convention nazionale per il 50/mo anniversario dell'Uppi "Lo Stato italiano come ha potuto dire 'non solo ti rifaccio la casa, ma ti do anche il 10% in più', è una follia. - attacca Pucci - Non lo è stata solo nel breve periodo del covid, ma successivamente non è stata una scelta giusta, una scelta che pagheremo con il mercato immobiliare diviso in due dal Superbonus, da un lato quello dei ricchi che si sono rifatti le ville senza problemi, dall'altro quello dei poveri nei condomini".