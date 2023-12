Spread Btp-Bund stabile a 177 punti in avvio

Lo spread Btp-Bund non ha subito variazioni significative all'inizio della seduta, attestandosi a 177,2 punti base rispetto ai 177,3 della chiusura di ieri. Un lieve calo per il rendimento del titolo decennale italiano, che si attesta al 3,97% (dal 3,97%), così come per i rendimenti dei bond di Stato esteri. Stasera la Fed deciderà sui tassi, che, secondo le previsioni del mercato, non dovrebbero subire alcuna modifica. Un taglio dei tassi non è previsto dagli analisti prima del 2024.