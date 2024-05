Si dimette l'ad di Eur Spa Cossellu

Si dimette l'ad di Eur Spa Angela Maria Cossellu. La decisione nell'ambito della seduta odierna del consiglio di amministrazione di Eur Spa (90% ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale). L'amministratrice delegata ha quindi voluto ringraziare gli azionisti, il cda, il collegio dindacale, tutta la struttura societaria e, in primis, ogni singolo dipendente per il sostegno sempre manifestato e il lavoro svolto. Il presidente Enrico Gasbarra a nome dell'intero consiglio di amministrazione (consiglieri Paola Ciannavei, Alberto Mattiacci, Francesco Vaccaro), unitamente al collegio sindacale, preso atto delle dimissioni, ha ringraziato Cossellu per i risultati raggiunti, chiedendole di garantire la continuità fino alla prossima assemblea dei soci. Lunedì l'assemblea dei soci aveva stabilito "di rinviare, in prosecuzione dei lavori, la delibera per il rinnovo dell'organo amministrativo (cda ndr) al giorno 18 giugno 2024".