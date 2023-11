Sciopero il 17, conferma Landini

Come abbiamo detto alla Commissione, riteniamo sbagliata l'interpretazione secondo cui non sarebbe possibile uno sciopero generale. Tale interpretazione mette in discussione un diritto e, come ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, è stata utilizzata dal ministro Salvini in modo strumentale per impedire il diritto di sciopero. Landini ha confermato lo sciopero generale di venerdì, dichiarando a Radio24 che, come atto di responsabilità, è stato esentato il trasporto aereo e portato a quattro ore, dalle 9 alle 13, quello dei vigili del fuoco. Inoltre, ha aggiunto che la Commissione di Garanzia è "compiacente" con il Governo.