Qe, prezzi di benzina e diesel in calo

Prezzi di nuovo in calo sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali in discesa sul diesel e stabili sulla benzina, nel fine settimana si sono registrati tagli sui prezzi raccomandati con Eni che ha diminuito di un centesimo benzina e diesel. Diminuiscono di conseguenza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dei due carburanti. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,856 euro al litro (1,860 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,848 e 1,864 euro al litro (no logo 1,853). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,804 euro al litro (rispetto a 1,810), con i diversi marchi tra 1,795 e 1,811 euro al litro (no logo 1,799). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,997 euro al litro (2,000 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,937 e 2,068 euro al litro (no logo 1,908). La media del diesel servito è 1,945 euro al litro (contro 1,951), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,886 e 2,015 euro al litro (no logo 1,854). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,724 e 0,741 euro al litro (no logo 0,709). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,337 a 1,498 euro al kg (no logo 1,328).