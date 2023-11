Pnrr, liberare importanti risorse con revisione Fitto

Il Ministro Raffaele Fitto, commentando la conclusione delle otto sessioni di lavoro della Cabina di regia Pnrr, convocata e presieduta da lui stesso e finalizzata alla revisione del Piano italiano, con l'integrazione del nuovo Capitolo REPowerEU, approvata nei giorni scorsi dalla Commissione europea, ha dichiarato che "con la revisione il Governo ha liberato importanti risorse che risulteranno strategiche per la crescita strutturale del Paese, attraverso provvedimenti finalizzati allo sviluppo del sistema produttivo e a garantire un'alta qualità della spesa" Durante i tavoli istituzionali, il Ministro ha ripercorso le tappe della revisione e della strategia seguita per coordinare il PNRR al fondo complementare, alle risorse delle politiche di coesione e del fondo di sviluppo e coesione. Ha poi sottolineato che "i risultati finora ottenuti confermano la validità del percorso intrapreso e del metodo di lavoro adottato. E per questo esprimo grande soddisfazione, e il ringraziamento per la collaborazione da parte di tutti" Nei prossimi giorni, il confronto con i soggetti attuatori continuerà a livello tecnico, al fine di definire le modalità e i termini per assicurare la realizzazione di tutti gli interventi avviati.