Pichetto, puntiamo a 8 Gw di nuove rinnovabili nel 2024

"Quest'anno si spera di arrivare almeno a 8 gigawatt di nuove rinnovabili installate" in Italia, o "almeno di superare i 7 Gigawatt, per essere prudenti". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in una intervista su corriere.it. "Confido nelle maggiori cantierizzazioni di impianti negli anni 2026 - 2027, quando andranno a conclusione molte procedure", ha aggiunto Pichetto.