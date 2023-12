Parigi +0,14%, gli indici europei in rialzo

Gli indici delle Borse europee, arrivati la scorsa settimana al loro livello più alto dal febbraio 2022, iniziano questa settimana carichi di impegni da parte della Banca Centrale e in attesa dei dati sull'inflazione statunitense. A Londra il calo è dello 0,61%, con i titoli minerari in ribasso a causa del calo del prezzo del ferro dovuto ai dati deludenti provenienti dalla Cina. Parigi, invece, sale dello 0,14%, sostenuta da Vivendi (+1,75%) che guadagna grazie alle aspettative per la vendita di See Ticket, il rivenditore di biglietti. Francoforte rimane invariata (-0,02%) e Milano cede lo 0,13%.