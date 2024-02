Mediobanca, utile di 611 milioni (+10%) nel semestre

Mediobanca nel primo semestre ha registrato ricavi pari a 1.731 milioni (+4%) e un utile netto di 611 milioni (+10%) corrispondente a un utile per azione di 0,72 euro. I risultati rappresentano un solido avvio del nuovo piano 'One Brand-One Culture', si legge in una nota. La base patrimoniale del gruppo Mediobanca si conferma elevata con l' indice Cet1 al 15,3% (era 15,9% a giugno 2023). La distribuzione agli azionisti viene definita "elevata e visibile" col primo acconto del dividendo in pagamento a maggio, un payout del 70% e un buyback di 200 milioni in corso di esecuzione. Il gruppo ha avviato "positivamente l'esercizio 2023-24 ponendo solide basi per lo sviluppo delle iniziative di piano, ottenendo risultati eccellenti in termini di crescita orientata al valore e a basso assorbimento di capitale", afferma l'amministratore delegato Alberto Nagel. "Nel semestre - aggiunge - il gruppo raggiunge il record storico di utile netto semestrale, riducendo gli attivi ponderati di oltre 2 miliardi, portando il Rote ad oltre il 13%. Guardando ai prossimi mesi, i principali business beneficeranno di un posizionamento favorevole in una fase di inversione del ciclo dei tassi e delle nuove iniziative strategiche volte ad implementare la vision del piano One Brand-One Culture che vede il gruppo affermarsi come Wealth Manager".