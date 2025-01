Maurizio Landini critica la proposta di legge sulla partecipazione lavorativa

"È una proposta che distrugge la contrattazione collettiva nei luoghi di lavoro, al ribasso rispetto a quanto già concordato sui diritti di informazione e consultazione nei contratti nazionali ed aziendali. Una proposta senza alcun vincolo alla reale rappresentanza delle parti". Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, commenta in una nota la proposta di legge sulla partecipazione nei luoghi di lavoro in discussione in Commissione alla Camera e calendarizzata in Aula il 27 gennaio.

Per il segretario generale "nessuna norma a sostegno della partecipazione può prescindere dalla definizione di una legge sulla rappresentanza e sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad eleggere i propri delegati e a votare sugli accordi che li riguardano".

Inoltre, per Landini "la proposta di legge limita la partecipazione dei lavoratori alla semplice presenza nei Consigli di amministrazione, indicando una generica partecipazione agli utili e cancellando il rapporto tra salario e reale prestazione lavorativa". "Le Commissioni per la partecipazione organizzativa e consultiva, proposte nella legge, di fatto - sottolinea il segretario generale della Cgil - assorbono e cancellano il ruolo e l'autonomia contrattuale delle Rsu".

In conclusione, per il leader della confederazione "ciò che serve alle lavoratrici e ai lavoratori e al sistema delle imprese è una vera legge sulla rappresentanza, la validità erga omnes dei contratti e, su tali basi, l'introduzione del salario orario minimo in attuazione della direttiva europea".