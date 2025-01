Le Borse asiatiche chiudono in positivo mentre Trump si insedia alla Casa Bianca

Le Borse asiatiche chiudono in terreno positivo mentre si guarda alle prime mosse di Donald Trump dopo l'insediamento alla Casa Bianca. Il tema centrale resta quello dei dazi con il presidente degli Stati Uniti che, nel suo discorso, ha citato Messico e Canada e non la Cina. Sotto i riflettori anche l'intenzione di rivedere le politiche per il clima.

In rialzo Tokyo (+0,32%). Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a un livello di 155,50 e sull'euro a 161,20. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+0,86%) e Shenzhen (+0,24%). Poco mosse Seul (-0,08%) e Shanghai (-0,01%). In flessione Mumbai (-1%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito il tasso di disoccupazione e le richieste di sussidi e l'indice delle retribuzioni. Dalla Germania l'indice Zew sulla fiducia degli investitori istituzionali.