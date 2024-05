In Russia indice manifattura aprile rallenta ma resta solido

In Russia l'indice destagionalizzato Pmi S&P Global Manufacturing rallenta ad aprile al 54,3 rispetto ai 55,7 di marzo. Nonostante il calo, il dato "evidenzia - viene sottolineato - comunque un solido miglioramento dello stato di salute dell'industria manifatturiera russa". La crescita della produzione è rimasta forte in aprile, in quanto i produttori hanno notato che un maggiore afflusso di nuovi ordini ha sostenuto la ripresa. Inoltre, il tasso di incremento della produzione è stato il secondo più rapido da gennaio 2017, anche se in rallentamento rispetto al recente picco di marzo.