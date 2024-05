I ricavi di Fastweb nel trimestre in crescita a 658 milioni

Fastweb archivia i primi tre mesi del 2024 con ricavi totali per 658 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In crescita anche l'ebitda complessivo che raggiunge quota 192 milioni di euro, con un aumento del 2% rispetto al primo trimestre 2023 mentre l'ebitda inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 179 milioni di euro, in crescita del 2 per cento. Nel periodo la società ha acquisito 155.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari ad un incremento del 2% rispetto alla base clienti a fine 2023. Il numero dei clienti del mercato fisso (retail e wholesale) è cresciuto del 4,5% a 3,3 milioni di clienti.