Giorgetti, "Più tempestivo il taglio dei tassi, maggiori i benefici"

"L'eventuale riduzione dei tassi di interesse entro l'estate rappresenta una notizia positiva per tutti, non solo per il debito italiano, ma anche per tutte le famiglie che hanno un mutuo e per le imprese che intendono investire. Pertanto, è auspicabile che il taglio avvenga il prima possibile." Queste sono state le parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, durante gli incontri bilaterali che sta tenendo al World Economic Forum.