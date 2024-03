Fotografia, al via la terza edizione del premio di Terna

'La via dell'invisibile' è il tema della terza edizione di 'Driving Energy 2024 - Fotografia contemporanea' , il concorso di Terna, aperto a tutti i fotografi professionisti e amatori in Italia, finalizzato alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti. I lavori finalisti saranno esposti a Palazzo Esposizioni a Roma, in una mostra aperta gratuitamente al pubblico. Fino al 30 giugno, i fotografi sono invitati a interpretare le diverse forme di energia invisibile che, però, producono effetti visibili: un modo per celebrare il talento e l'unicità dell'arte che riesce a vedere realtà che per molti non esistono, o non esistono ancora. La nuova edizione conferma l'impostazione della precedente, che ha visto circa 2.800 iscritti. Cinque sono, anche quest'anno, i riconoscimenti con premi fino a 15 mila euro. "Aspiriamo a essere il premio Strega della fotografia e ci stiamo avvinando ad essere", ha detto il curatore Marco Delogu, presidente di Palaexpo, alla presentazione del concorso. "Per Terna la cultura è una risorsa strategica e l'impegno nella promozione culturale è un elemento importante nello svolgimento del nostro ruolo per il Paese: per questo motivo abbiamo dato continuità al nostro impegno con un progetto di alto profilo come il premio Driving Energy", ha dichiarato il presidente di Terna, Igor De Biasio. È "un progetto ambizioso - ha osservato il presidente - che vuole diventare un punto di riferimento nel settore nel più breve tempo possibile". "Il tema del premio ci permette di portare all'attenzione di tutti i cittadini gli aspetti fondamentali della nostra mission, i valori che condividiamo" a partire dalla sostenibilità", ha detto l'amministratore delegato e direttore generale di Terna, Giuseppina Di Foggia.