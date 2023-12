Debole inizio settimana a Piazza Affari, Tim in vetta tra le tlc La Borsa di Milano inizia la settimana in calo, con Tim in rialzo per la proposta di fusione di Iliad a Vodafone. Bene anche Tenaris ed Eni, mentre Ferrari è tagliata a 'neutral' da Intermonte. Diasorin presenta il piano industriale al 2027, Cucinelli entra nell'indice principale al posto di Cnh.