Cop28, obiettivo è raggiungere consenso" (90 characters)"

L'obiettivo è quello di cercare il consenso, facendo riferimento al rispetto dell'obiettivo di 1,5 gradi di riscaldamento globale. Lo ha affermato il Direttore Generale della Cop28, Majid Al Suwaidi, durante un punto stampa in cui ha spiegato che la bozza diffusa ieri dal Presidente Al Jaber è una base per i colloqui tra le 197 parti più l'Unione Europea. Al Suwaidi ha aggiunto che il testo va valutato nella sua interezza e non considerando singole parole.