Confindustria, Emanuele Orsini eletto presidente

L'industriale emiliano Emanuele Orsini, imprenditore dell'edilizia in legno e dell'alimentare, è da oggi il nuovo presidente di Confindustria. Designato lo scorso 4 aprile dal consiglio generale, è stato eletto oggi, dall'assemblea di via dell'Astronomia, leader degli industriali per il quadriennio 2024-2028. E' il trentaduesimo presidente di Confindustria. E' stato eletto dall'assemblea dell'associazione degli industriali con il 93% dei consensi: sono stati 789 i voti favorevoli, 4 i contrari, con 848 presenti al voto su 865 aventi diritto (il 98%).