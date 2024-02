La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno meno, seguendo la correzione degli indici azionari statunitensi e in attesa dei dati dall'attività manifatturiera in Cina e l'inflazione Usa. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,75%, a quota 38.932,95, con una perdita di 275 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 150,50, e sull'euro a 163,10.