Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,55%)

La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in territorio negativo dopo la correzione degli indici azionari statunitensi che risentono delle recenti indicazioni sull'inflazione, con i prezzi alla produzione superiori alle aspettative, e mentre proseguono le negoziazioni sindacali di primavera in Giappone che contemplano possibili aumenti salariali, importanti indicatori per le future decisioni di politica monetaria della Banca centrale. In apertura l'indice Nikkei cede lo 0,55% a quota 38.593, segnando una perdita di 214 punti. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 148,30, mentre è stabile sull'euro a 161,30.