La Borsa di Shanghai ha aperto oggi in rialzo, con l'indice Composite che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,26% aggiungendo 7,85 punti fino a quota 3.049,02. Positiva anche l'altra piazza d'affari cinese di Shenzhen, che in apertura è salita dello 0,41%. Chiusa per festività Hong Kong.