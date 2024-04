Borsa: Milano riduce il calo con le banche, giù Saipem

La Borsa di Milano (-0,3%) riduce il calo iniziale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari girano migliorano le banche mentre scivola Saipem (-2,4%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 141 punti, con il rendimento del decennale italiano in flessione di cinque punti base al 3,86%. In serata attesa la decisione di S&P sul rating dell'Italia. Tra le banche in positivo Fineco (+0,7%), Bper (+0,6%), Banco Bpm (+0,2%) e Mps (+0,1%). In controtendenza Unicredit (-0,3%), Popolare Sondrio e Intesa (-0,1%). Acquisti sulle utility con il prezzo del gas in calo. Salgono A2a e Enel (+0,9%), Erg (+0,7%) e Hera (+0,1%). In fondo al listino Nexi e Tenaris (-1,7%), Stm (-1,4%) e Iveco (-1,1%). Fiacca Tim (-0,4%), alle prese con le vicende legate al rinnovo del Cda ed alla vendita della Rete.