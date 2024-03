Borsa: l'Europa si conferma positiva e guarda ai dati Usa

Le Borse europee si muovono tutte in rialzo con lo sguardo rivolto ad una serie di dati dagli Stati Uniti. Nel frattempo nel Vecchio Continente, a febbraio si è raffreddata al 2,8% l'inflazione in Spagna. Tra le singole Piazze la più spedita è Parigi (+0,77%). Madrid sale dello 0,2%, cosi come Milano dove sono in testa Leonardo (+4,3%) e Tim (+3%). Francoforte segna un +0,16%. Londra è marginale (+0,03%). Lo spread tra Btp e Bund continua ad aggiornare i minimi da novembre 2021. il differenziale, sceso fino a 119,1, segna 119,6 punti. Il rendimento del decennale italiano cala al 3,56%. Per quanto riguarda le commodity il petrolio è in rialzo con il wti sopra 80 dollari e il brent a 84,6 dollari. Il gas resta sotto 25 euro ma il calo si assottiglia ad un -0,9% Sul fronte dei cambi l'euro è debole sul dollaro con cui scambia a 1,0940.