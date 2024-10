Borsa: l'Europa sale in attesa di Wall Street, Milano +1,1%

Borse europee positive in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. L'attenzione dei mercati è rivolta alla riunione della Bce, con gli analisti che hanno posizioni diverse sull'ulteriore taglio dei tassi. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro è stabile a 1,0866 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,7%. A guidare i listini del Vecchio continente sono Parigi (+1,2%) e Milano (+1,1%). Bene anche Francoforte (+0,8%), Londra (+0,3%) e Madrid (+0,1%). Cresce il settore azionario della Difesa (+1,8%), con l'inasprirsi delle tensioni geopolitiche. Acquisti anche sulle banche (+1,1%) e sulle assicurazioni (+0,4%). Più contenuto il rialzo dell'energia (+0,6%), con il petrolio poco mosso. Il Wti si attesta a 70,42 dollari al barile (+0,04%) e il Brent a 74,26 dollari (+0,05%). Salgono le utility (+0,5%), spinte dall'andamento del gas. Ad Amsterdam le quotazioni aumentano dell'1,1% a 39,68 euro. Acquisti sui tecnologici (+0,3%), dopo i risultati oltre le attese di Tsmc. A Piazza Affari corre Poste (+3,4%), dopo la sospensione temporanea del procedimento presso la Consob per l'approvazione del prospetto relativo all'offerta di azioni. In luce Azimut (+2,4%) e Campari (+2%). Limano i rialzi le banche con Banco Bpm e Intesa (+1,2%), Unicredit e Mps (+0,9%). Sale Tim (+0,4%), fiacca Inwit (-0,09%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 120 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,4 per cento.