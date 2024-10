Borsa: Europa incerta guarda alle trimestrali, Milano +0,01%

Le Borse europee procedono incerte in una settimana che non promette dati macroeconomici di rilievo eccezione fatta per gli indici pmi nell'eurozona. Prosegue invece la stagione delle trimestrali soprattutto negli Usa dove diffonderanno i conti Tesla e Boeing. C'è poi attenzione per la riunione del Fondo monetario internazionale che si apre oggi. Scarso invece l'impatto sui listini asiatici della decisione della Bank of China di abbassare i tassi bancari: gli investitori preferirebbero politiche fiscali più che monetarie per sostenere l'economia del gigante asiatico Nell'attuale incertezza geopolitica, soprattutto in Medio Oriente, continua a correre l'oro, che ha toccato nuovi massimi ed è ora oltre i 2.732 dollari l'oncia, ed è in rialzo il greggio sopra i 73 dollari al barile. L'unica piazza azionaria in deciso crescita è Londra (+0,27%) mentre Parigi perde lo 0,25%, con Sanofi che si muove in linea col listino dopo aver riaperto le trattative in esclusiva per cedere Opella, e Francoforte lo 0,17%. Milano oscilla intorno alla parità (+0,01%) appesantita da Cucinelli (-0,99%) e dalle banche. Guadagnano invece Saipem (+1,93%), Azimut (+1,64%) ed Eni (+1,12%).