Aumento dell'inflazione a rischio a causa delle tensioni nel Mar Rosso

Secondo gli analisti di S&P, le tensioni in aumento nel Mar Rosso comportano un rischio maggiore di pressioni al rialzo sull'inflazione, così come le continue perturbazioni nel Canale di Panama. Gli analisti ricordano che il Mar Rosso è una rotta cruciale per il transito di materie prime energetiche, come il petrolio e il gas naturale liquefatto, e per le merci in generale. Spiegano che i costi di trasporto sono aumentati a causa del conflitto, anche se finora l'aumento dei prezzi delle materie prime è stato contenuto. Gli analisti concludono che le principali economie emergenti più direttamente colpite includono l'India e la Cina, a causa delle importazioni di risorse energetiche, e la Turchia, a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento.