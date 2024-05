Assoreti, nuovo record del patrimonio con asset per 840 miliardi

La prima rilevazione del 2024 evidenzia un nuovo primato per le Reti in termini di patrimonio dei risparmiator che si attesta a 839,8 miliardi superando del 7% la valorizzazione di fine dicembre 2023. La principale leva di crescita - evidenzia Assoreti - è rappresentata dall'effetto performance dei mercati finanziari che contribuisce per 3,1 punti percentuale mentre la raccolta per 1,3 punti percentuali. La valorizzazione complessiva della componente finanziaria-assicurativa-previdenziale del portafoglio raggiunge così i 717,1 miliardi di euro (+7,3% trimestre su trimestre), rappresentando l'85,4% del portafoglio: di questi, 519,9 miliardi sono investiti in prodotti del risparmio gestito (il 61,9% del portafoglio) e 197,2 miliardi in strumenti finanziari amministrati (il 23,5% del patrimonio). La componente strettamente finanziaria (Oicr, gestioni individuali e titoli amministrati) aumenta dell'8,3% trimestre su trimestre con un effetto mercato stimato al 3,9%. La liquidità si attesta a 122,7 miliardi con una incidenza in calo al 14,6%. Si tratta di "risultati che non possono che vederci soddisfatti e fiduciosi per le prospettive di proseguimento dell'anno", afferma Massimo Doris, presidente dell'associazione.