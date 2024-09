Assogestioni, -7 miliardi la raccolta nel secondo trimestre

A metà 2024 il patrimonio del mercato italiano del risparmio gestito - secondo la mappa trimestrale di Assogestioni - si è attestato a 2.374 miliardi di euro, sostenuto in particolare da un effetto performance positivo dello 0,3% nel secondo trimestre, mentre il dato di raccolta si conferma negativo e lo è per 7,05 miliardi di euro. A impattare sul bilancio finale sono state soprattutto le gestioni di portafoglio, con un dato di raccolta di -5,25 miliardi di euro. "Le gestioni retail di portafoglio per la clientela 'upper affluent' e private nel secondo trimestre hanno attratto +2,37 miliardi di euro di nuovi capitali. Le gestioni istituzionali hanno chiuso a -7,62 miliardi di euro, un dato che tuttavia ha visto una raccolta netta positiva di 434 milioni di euro dei mandati previdenziali", sottolinea Alessandro Rota, direttore dell'ufficio studi dell'associazione, nel talk di FR|Vision 'The Big Picture'. I fondi aperti hanno registrato una raccolta netta di -3,41 miliardi euro, mentre il patrimonio è salito a 1.215 miliardi di euro. Confermato lo slancio degli obbligazionari, con una raccolta positiva per 10,69 miliardi euro tra aprile e giugno (+27,87 miliardi di euro da inizio anno). "Prosegue l'intensa raccolta positiva dei prodotti obbligazionari, in continuità con l'andamento dei trimestri precedenti e sostenuta dal lancio dei fondi a scadenza di nuova generazione, che fa perno sui tassi di interesse più elevati verificatisi sui mercati a partire dal 2022", evidenzia Rota.