Ania,AI essenziale per competere, servono incentivi adeguati

"L'Intelligenza Artificiale e le soluzioni digitali sono un fattore essenziale per consentire al nostro settore di competere efficacemente": lo ha detto la presidente dell'Ania Maria Bianca Farina aprendo l'Innovation Day organizzato dall'associazione delle compagnie assicurative e sottolineando l'importanza di fare sistema e di assicurare la collaborazione tra pubblico e privato oltre che di introdurre "incentivi adeguati". "Serve una capacità di sistema, nel software come nello hardware" ha precisato, sottolineando che "come Sistema Paese, dobbiamo essere pronti a supportare la diffusione dell'IA investendo su due principali elementi abilitanti: le infrastrutture, in primo luogo, poiché energia, connettività, capacità di calcolo e archiviazione dei dati, sono elementi fondanti di questa tecnologia". E in secondo luogo vi è l'aspetto di istruzione e consapevolezza della tecnologia, da promuovere nelle aziende, tra i cittadini e nel settore pubblico. "La promozione di partnership pubblico-private volte allo sviluppo di nuove applicazioni, in congiunzione con incentivi adeguati a supportare l'innovazione, genereranno nuovi modelli di business ed ecosistemi collaborativi infra-settoriali: più efficienti, sinergici e capaci di generare valore per tutti gli attori coinvolti" ha detto Farina.