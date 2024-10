Piquadro, il fatturato sfiora gli 88 milioni

"Siamo contenti in termini generali: tutti i marchi del gruppo dimostrano resilienza rispetto a un momento non facile per il settore". Così Marco Palmieri, presidente di Piquadro, società capogruppo attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel. I dati di fatturato consolidato relativi al primo semestre 2024, chiuso al 30 settembre, dimostrano che la strategia del Gruppo funziona in tutti i mercati e per tutti i marchi.

Il fatturato consolidato registrato dal gruppo Piquadro, infatti, nei primi sei mesi 2024, è pari a 87,8 milioni di euro, in aumento del 2,1% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 85,9 milioni. "Sono lieto che tutti e tre i marchi crescano e molto contento sia della solidità di Piquadro e Bridge, sia dei risultati di Lancel", aggiunge Palmieri. I ricavi di Piquadro segnano un più 0,8% e ammontano a 39,5 milioni. Il canale wholesale, cioè i monomarca nei centri commerciali, che rappresenta circa il 61,7% delle vendite del brand, ha registrato un incremento del 2,1%.

Quanto a The Bridge, i ricavi sono pari a 16,8 milioni, in aumento dell’1,5% sui primi sei mesi del 2023. Segna un più 4,2% Maison Lancel nei primi sei mesi dell’esercizio, con 31,1 milioni di fatturato. Il canale Dos, cioè negozi fisici e online diretti del marchio, che rappresenta per la Maison Lancel circa il 71,4% delle vendite, ha registrato una crescita dell’8,1% (+11,8% a parità di numero di negozi). "Questo è un momento nel quale la creatività e il talento personale fanno la differenza. Nel gruppo lavorano attualmente mille persone in Italia e nel mondo e mi rendo sempre più conto di come flessibilità, creatività e anche responsabilità personale facciano la differenza, di fronte a problemi e condizioni che cambiano in maniera molto repentina, anche a causa delle guerre e dello scenario internazionale", dice Marco Palmieri. Rimettere al centro la persona, con la sua creatività, fa parte delle strategie del gruppo Piquadro, che ha da tempo puntato anche sulle nuove tecnologie e in particolare sull’intelligenza artificiale: "Ci sono molti ambiti di applicazione nel nostro settore. Serve solo la fantasia di utilizzare l’intelligenza artificiale nella fase più opportuna, per avere risultati sorprendenti", aggiunge Palmieri. Intanto quelli economici dei primi sei mesi dell’anno sono buoni.

Letizia Magnani