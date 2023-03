Piccole e medie imprese: nel 2023 l'incertezza frena gli investimenti

L'incertezza sembra caratterizzare il presente dell'economia

È l’incertezza a caratterizzare il sentimento delle imprese artigiane e delle pmi nell’anno che è appena iniziato. Dopo un 2022 segnato da una forte ripresa post Covid e da altrettante incognite legate all’energia e allo scenario internazionale, gli imprenditori si trovano a fare i conti con un insieme di fattori che sembravano ormai fantasmi del passato. Dallo shock energetico, all’inflazione, passando per le tensioni causate dalla guerra in Ucraina, il 2023 non consente alle imprese di guardare al futuro con serenità. Da un’indagine su un campione di 927 aziende, appena realizzata dalla Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna), sulle prospettive per l’anno in corso, emerge che ben sei su dieci (il 61%) hanno difficoltà a formulare una previsione sull’andamento dell’economia italiana. Tra i gli altri, la quota di chi prevede dodici mesi di difficoltà supera ampiamente quella di chi ritiene invece che l’Italia continuerà a crescere. Questo mentre il 13,5% ritiene la recessione ormai inevitabile. Se il sentimento verso l’andamento del Pil è piuttosto negativo, un po’ di ottimismo torna se si guarda alle singole aziende. Quando gli imprenditori parlano delle loro imprese, infatti, prevalgono i dati positivi. L’area di chi ricorre al termine incertezza per...