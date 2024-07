"Occorre dare più importanza al modello Esg"

Villois

acronimo di Environmental, Social e Governance, ESG, ovvero del modello che dovrebbe rendere iper virtuose le imprese di ogni tipo e dimensioni, sta uscendo di scena. Ad adottarne i contenuti, che dovrebbero rendere operativi i tre pilastri che compongono l’ESG, sono quasi solo più le grandi imprese,la cui maggioranza è costituita da soggetti stranieri, i quali però ritengono che, pari pari, li adottino i loro fornitori, i quali costituiscono la Filiera italiana. A far desistere piccole e medie aziende è il combinato dei costi, della formazione dell’intera forza lavoro e soprattutto della sensibilità alle tematiche. Per quanto riguarda i costi è necessario che venga concessa l’integrale deducibilità di tutti i costi che vengono assunti per mettere in cantiere i criteri ESG. La deducibilità deve essere certa, semplificata e relativa all’esercizio in cui viene effettuata. Il tema della formazione è tutt’altro che facile da definire e organizzare. Importante che le associazioni datoriali, gli organismi di certificazione, gli ordini professionali, le università e gli istituti di formazione superiore facciano formazione, in modo da offrire alle imprese un riferimento per dare inizio alla trasformazione dell’intero ciclo aziendale. Il terzo punto riguarda la mentalità dell’imprenditoria italiana, ancora a maggioranza familiare, una mentalità che ha bisogno di trovare un diverso modus operandi, nel quale prendano spazio la trasparenza, e per le imprese medio grandi il ricorso a management terzi alle famiglie e in grado di apportare competenze e far assumere decisioni. Importante che il Governo imposti una politica fiscale pro ESG, la sola che può stimolarne l’adottamento nelle imprese.