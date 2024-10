Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro: “Questo riconoscimento è per mio padre”

Roma, 30 ottobre 2024 – Il presidente Sergio Mattarella ha consegnato nella cerimonia al Quirinale le onorificenze dell'Ordine ‘al Merito del Lavoro’ ai 25 Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2 giugno. Tra i premiati anche Marina Berlusconi, figlia dell’ex premier Silvio. “La nomina a Cavaliere del Lavoro è un onore grandissimo, per il quale desidero davvero esprimere tutta la mia gratitudine al presidente Mattarella e al consiglio dell'Ordine al Merito del Lavoro”, le parole di Berlusconi.

Marina Berlusconi all'arrivo al Quirinale

La dedica a Silvio Berlusconi

Marina Berlusconi ha voluto ricordare il padre Silvio: “Dedico questo riconoscimento a mio padre, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo. Silvio Berlusconi resterà per sempre 'il Cavaliere’. Sono passati più di quarant'anni, ma ricordo come fosse ieri quella giornata a Roma in cui mia madre, io e mio fratello Pier Silvio lo accompagnammo alla cerimonia per questa onorificenza: ero una bambina e quel momento resterà per sempre nel mio cuore”. Ha poi concluso la presidente di Fininvest: “Vorrei anche aggiungere che questo titolo non è soltanto mio, appartiene anche a tutte le persone che lavorano nel Gruppo Mondadori e più in generale in Mediaset e in tutto il Gruppo Fininvest. Questo cavalierato è anche per loro e con loro desidero condividerlo, perché è un riconoscimento al loro impegno, alla loro energia, alla loro passione”.

“Mattarella ha ragione, bene l’economia”

Marina Berlusconi ha poi fotografato la situazione economica italiana: "Mattarella ha detto che l'Italia sta andando bene. È vero. I dati dell'economia sono tutti dati confortanti, migliori rispetto a quelli di molti altri Paesi europei, in particolare di Francia e Germania. Credo che questo governo stia facendo davvero un buon lavoro e speriamo che si possa andare avanti così”.

Tutti i 25 Cavalieri del Lavoro

Sono 25 i Cavalieri del Lavoro premiati da Sergio Mattarella. Oltre a Marina Berlusconi, hanno ricevuto l’onorificenza al Quirinale anche Lucia Aleotti (Toscana - Industria, Farmaceutica), Eufrasio Anghileri (Lombardia - Industria, Siderurgica), Giovanni Arena (Sicilia - Commercio, Grande distribuzione), Pietro Beccari (Estero - Industria, Moda e design di lusso), Paolo Bertazzoni (Emilia-Romagna - Industria, Elettrodomestici), Maria Chiara Boni (Lombardia - Industria, Moda abbigliamento), Giorgio Campagnolo (Veneto - Industria, Abbigliamento sportivo), Carmine Caputo (Campania - Industria Alimentare, Molitoria), Caterina Imelde Caselli (Lombardia - Industria, Discografica), Carlo Cimbri (Emilia-Romagna - Terziario, Assicurazioni), Graziano Giordani (Marche - Artigianato, Ricami), Raffaella Leone (Lazio - Terziario, Cinematografia), Matteo Bruno Lunelli (Trentino Alto Adige - Vitivinicolo, Spumanti), Fausto Manzana (Trentino Alto Adige - Terziario, Servizi informatici), Giuseppe Marino (Piemonte - Industria, Ferroviaria), Francesco Giovanni Muntoni (Sardegna - Terziario, Alberghiero), Duilio Paolino (Piemonte - Industria, Macchinari agricoli), Vito Antonio Primiceri (Puglia - Terziario, Credito), Fabio Ravanelli (Piemonte - Industria, Cosmetica), Edoardo Roncadin (Friuli Venezia Giulia - Industria e commercio, Prodotti surgelati), Enrico Samer (Friuli Venezia Giulia - Terziario, Logistica), Antonio Serena Monghini (Emilia-Romagna - Industria energetica, Petrolio), Giovanni Sgariboldi (Lombardia - Industria, Cosmetici e profumi), Aquilino Carlo Villano (Campania - Industria, Aerospazio).