Manovra 2024 approvata in Cdm. Tutte le novità: dalle aliquote Irpef alle detrazioni fiscali

08:57

Deduzione per assunzione di madri con 2 figli

Per incentivare l'assunzione di particolari categorie - donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni o disoccupate da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile; lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; già beneficiari del reddito di cittadinanza - il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 10%. Lo si legge nella bozza del Dl fiscale in discussione in

Cdm.