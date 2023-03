Luce e gas, quali sono gli aiuti previsti dal governo

Una proroga fino al termine dell'inverno, perché il freddo vero prima o poi arriverà, e un ulteriore allargamento della platea dei beneficiari, per dare seguito a quanto promesso durante l'estate elettorale. È con un doppio provvedimento atteso e invocato da molti che il governo guidato da Giorgia Meloni ha scelto di mettere mano ai sostegni statali in tema di bollette, investendo parte dei circa 9 miliardi di euro accantonati per la lotta al caro energia. La mitigazione degli impatti dei rincari, infatti, dopo avere fatto capolino nel decreto Aiuti quater del 19 novembre scorso, entra dalla porta principale pure tra le voci della legge di Bilancio 2023. Bonus integrativo Già, perché dal 29 dicembre è arrivata l'ufficialità sia sull'innalzamento a 15mila euro del tetto Isee necessario per godere dei bonus (il governo Draghi lo aveva da portato nel 2022 da 8.265 euro annui a 12mila) sia sulla permanenza del bonus integrativo (già esistente) che aumenterà gli sconti reali in bolletta. Tutto questo, assieme alla conferma dei 20mila euro di Isee per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, fino al prossimo 31 marzo. Data entro la quale, secondo l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, l’innalzamento del tetto verrà incontro...