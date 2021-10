Roma, 19 ottobre 2021 - È il 'manovra-day'. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera Documento programmatico di bilancio (Dpb) per Legge di Bilancio 2022, da presentare alla Commissione europea. Una finanziaria da 23 miliardi di euro, pari all'1,2% del Pil, che tocca pensioni, tasse e reddito di cittadinanza. La Lega esprime riserve sulla soluzione Quota 102 e Quota 104, mentre dal Pd era stata chiesta la proroga del Superbonus per il 2023 che, a quanto si apprende, riguarderà solo i lavori per i condomini. Resterebbero quindi esclusi gli immobili unifamiliari, ville e villette. Vediamo qui sotto i dettagli.

Dei 23 miliardi di euro totali, la posta maggiore va alle tasse: sono 8 miliardi di euro i soldi da stanziare per il taglio del cuneo fiscale. La misura si concentra sull'Irpef, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, senza intaccare l'Irap (imposta regionale su attività produttive). Sul taglio delle bollette energetiche, invece, il fondo messo a disposizione è di 1 miliardo di euro, con cui limitare gli effetti dell'aumento di costi di gas ed elettricità.

Pensioni anticipate, spunta quota 102. Giro di vite sui furbetti del reddito

Bisogna evitare il ritorno improvviso allo scalone della legge Fornero con l'uscita dal lavoro a 67 anni. Approvata ma in stand-by l'ipotesi di una fase transitoria nel il 2022 con Quota 102: 64 anni di età e 38 di contributi versati, a fronte di Quota 100 che di anni ne chiedeva 62. Secondo dati raccolti dai sindacati, sono poco meno di 50mila lavoratori in due anni quelli con i requisiti per il pre-pensionamento, esclusi di fatto, almeno per età, i nati dal 1960 in poi, che non hanno avuto accesso a Quota 100. Poi, dal 2023, lo scalino sale a Quota 104: età anagrafica minima a 66 anni, fermo restando i 38 anni di contributi. La Lega ha avanzato riserva politica sulla misura, e nei prossimi giorni la discussione è destinata a continuare.

Un'altra opzione è quella del presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che ha proposto un Ape (anticipo pensionistico) contributivo con uscita anticipata a 63-64 anni e assegno ridotto fino al raggiungimento dei 67 anni. Inoltre, non è stata abbandonata l'idea di ampliare a nuove categorie lavorative l'Ape sociale. Hanno accesso a questa misura: coloro che hanno l'invalidità civile pari o superiore al 74% e 30 anni di contribuzione, oppure i dipendenti con 36 anni di contribuzione e che hanno svolto professioni usuranti.

Il fronte aperto è quello dei 'furbetti' del reddito: solo stamattina a Lecco sono state denunciate 70 persone che, insieme, avrebbero percepito indebitamente 500mila euro di reddito di cittadinanza. Certa la riforma strutturale del sussidio pentastellato, già rifinanziato fino alla fine del 2021. Il fondo di rifinanziamento del reddito in Dpb ammonta a 8,8 miliardi di euro, uguale per il 2023. Previsto il 'decalage', la riduzione dell'assegno dopo il secondo lavoro rifiutato.

Dal 2022, diventerà strutturale il congedo parentale obbligatorio di 10 giorni per i padri. Questa misura è già in essere, era stata attivata per l'anno 2021 dalla legge di Bilancio varata lo scorso 20 dicembre 2020, e ora dovrebbe essere confermata. Nella legge di riferimento c'è anche la possibilità di usufruire del congedo paternità nel caso di morte perinatale del figlio o figlia.

Sul tavolo l'ipotesi di abbassare l'Iva su assorbenti, tamponi e coppette mestruali e portarla dal 22% (aliquota applicata sui beni di lusso) al 4%.