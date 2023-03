Renzo Rosso inaugura il nuovo headquarter di OTB a Parigi. Presente Laura Mattarella

Al centro Renzo Rosso, Laura Mattarella ed Emanuela D’Alessandro

Parigi, 26 gennaio 2023 - Una festa italiana per OTB (Only The Brave), il Gruppo internazionale di moda e lusso cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e che detiene una partecipazione nel brand Amiri, di proprietà dell’imprenditore Renzo Rosso che ieri ha inaugurato il nuovo headquarter di Maison Margiela in Place des États-Unis, nel quartiere di Chaillott, situato nel XVI arrondissement di Parigi. Al taglio del nastro di questa nuova sede di 4.550 mq hanno preso parte l’Ambasciatrice d’Italia in Francia Emanuela D’Alessandro e la signora Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica che ieri sera hanno anche preso parte al defilè di Giorgio Armani Privè. Oggi le sue ospitii d’onore hanno stretto la mano al Presidente e Fondatore di OTB Renzo Rosso, al Ceo di OTB Ubaldo Minelli e al Ceo di Maison Margiela Gianfranco Gianangeli.

Un incontro per celebrare l’inaugurazione e l’importante investimento del Gruppo OTB in Francia. L’incontro si è tenuto nella cornice dell’iniziativa “Portes Ouvertes”, durante la quale Maison Margiela ha aperto le porte del proprio headquarter per un’esperienza immersiva della visione del brand e del suo direttore creativo, nel corso della quale gli ospiti hanno potuto ammirare la collezione Co-Ed 2023 by John Galliano. Distribuito su una superficie di oltre 4.550 mq, il nuovo headquarter dimostra la volontà del Gruppo OTB, di cui Maison Margiela fa parte dal 2002, di consolidare il proprio posizionamento in Francia e continuare ad investire in maniera rilevante nel Paese.

In questi anni Maison Margiela è cresciuta sotto la direzione creativa di John Galliano, scelto dallo stesso Rosso per guidare la casa di moda nel pret à porter e nell’haute couture, arrivando ad essere un punto di riferimento nel mondo creativo e fonte di ispirazione per i più grandi designer del mondo. Un successo che si è tradotto in una crescita del brand a doppia cifra anno su anno nell’arco dell’ultimo quinquennio.

"Sono molto orgoglioso del percorso di crescita di Maison Margiela, di cui il nuovo headquarter è il simbolo più evidente. Maison Margiela è un marchio che ha sempre saputo distinguersi nel mondo del lusso per la sua particolarità, la sua storia e il suo anticonformismo: un’eredità che John Galliano ha saputo raccogliere per fare qualcosa di ancora più importante e per rendere il brand l’icona che è oggi. - ha detto il Presidente e Fondatore del Gruppo OTB, Renzo Rosso – La nuova sede di Maison Margiela rappresenta l’evoluzione che il marchio ha avuto negli ultimi anni e l’importanza della Francia per OTB, una presenza che testimonia come anche un Gruppo italiano della moda e del lusso possa avere un ruolo rilevante in questo Paese, e non soltanto viceversa".

Soddisfazione espressa anche dall’Ambasciatrice d’Italia in Francia Emanuela D’Alessandro.“Sono lieta di partecipare a questo momento importante per un Gruppo come OTB, che contribuisce a portare in Francia l’eccellenza del nostro Made in Italy _ ha detto la nostra Ambasciatrice _ La moda e il lusso sono un settore economico fondamentale per il nostro Paese, un simbolo di italianità riconosciuto in tutto il mondo. Realtà come OTB sono in grado di portare non soltanto investimenti finanziari in Francia, rafforzando lo stretto legame economico fra i due Paesi, ma anche lo spirito imprenditoriale e il saper fare tipici del nostro Paese”.