Come saltare la fila alla posta con WhatsApp

Coda in un ufficio postale

Saltare la fila e finire velocemente ciò che si ha da fare è il sogno di tutti quelli che si recano all’ufficio postale e sono costretti ad aspettare molto tempo per sbrigare la loro pratica. Da qualche tempo si può prenotare il proprio ticket online utilizzando l’app di Poste Italiane ma proprio in questi giorni è stato introdotto un nuovo metodo decisamente smart per saltare la fila: WhatsApp. Scopriamo come prenotare il biglietto alle Poste utilizzando la chat di Meta in modo semplice e veloce.



Come prenotare il ticket alle Poste tramite WhatsApp

Per saltare la fila e avere tra le mani il proprio ticket prima di raggiungere l’ufficio postale più vicino bisogna per prima cosa avviare una conversazione su WhatsApp con il numero fornito da Poste Italiane per questo servizio: 3715003715. Il consiglio è quello di salvare il numero sul proprio smartphone e poi cercarlo tra i contatti, avviando una nuova chat.

Una volta avviata la conversazione (basta scrivere anche un semplice “salve”), l’assistente virtuale di Poste indicherà in maniera automatica all’utente i diversi possibili servizi ai quali è possibile accedere tramite WhatsApp.



Cosa si può fare in posta con WhatsApp

Le opzioni disponibili al momento sono 3. Si può scegliere di cercare un ufficio postale vicino, mettersi in fila in anticipo o prenotare un appuntamento oppure seguire e verificare una spedizione.

In base all’opzione scelta comparirà un diverso link da seguire per concludere l’operazione e, ad esempio, prenotare il ticket e saltare la fila presso l’ufficio postale scelto. Bisognerà digitare l’indirizzo nel quale ci si trova oppure, concedendo allo smartphone la possibilità di accedere alla geolocalizzazione, si potrà effettuare in modo automatico la selezione dell’ufficio postale più vicino.