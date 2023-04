Turismo enogastronomico, un volano per lo sviluppo del territorio

Registrati a questo link per partecipare in presenza all'evento di QN Distretti, giovedì 15 dicembre a Pesaro a Palazzo Ducale, Salone Metaurense, Piazza del Popolo, 1

QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno invitano a riflettere su una sempre più ampia propensione da parte dei consumatori verso la scelta di cibi sani, a Km zero e prodotti con tecniche di agricoltura e allevamento biologici. Qualità, rispetto della salute e salvaguardia dell’ambiente sono tre parole chiave intorno alle quali ruotano le decisioni dei consumatori anche nel momento in cui si calano nei panni di viaggiatori, desiderosi di vivere in prima persona esperienze turistiche all’insegna della valorizzazione dei territori, delle tradizioni e della cultura. Non dimenticando l'importanza di questo settore nello sviluppo economico e finanziario del nostro Paese.

PRESENTAZIONE

Roberto Fiaccarini, Responsabile Redazione Pesaro il Resto del Carlino

INTRODUZIONE

Agnese Pini Direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno

SALUTI ISTITUZIONALI

TAVOLA ROTONDA

Francesco Acquaroli Presidente Regione Marche

Matteo Ricci Sindaco Comune di Pesaro

Tommaso Di Sante Giunta Camera Marche

Giuseppe Marco Litta Direttore Territoriale Centro Est BPER Banca

Con la Presenza di Roberta Garibaldi, Vicepresidente della Commissione Turismo dell’OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

MODERATORE

Valerio Baroncini Vice Direttore il Resto del Carlino

Per partecipare in presenza all'evento registrati a questo link oppure potrai seguire la diretta streaming sempre su questa pagina giovedì 15 dicembre a partire dalle ore 18:00.