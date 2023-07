Il 14 luglio alle ore 18:10 segui su questa pagina la diretta dell’evento nella splendida cornice della Sala Fontana del Museo del Novecento di Milano.

LE CITTÀ AL CENTRO. Idee, progetti, storie e futuri possibili

Ospiti:

Agnese Pini, Direttrice QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione

Giuseppe Sala, Sindaco del Comune di Milano

Tananai, Cantautore

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano

Il Gruppo Monrif invita le istituzioni, le imprese e, soprattutto i giovani, per raccontare le novità del Gruppo Editoriale, sempre più orientato a diventare opportunità di connessione generazionale e strumento innovativo, anche attraverso la trasformazione digitale, di diffusione delle notizie. Mai come in questo momento una corretta, onesta e imparziale informazione risulta fondamentale per destreggiarsi nella giungla delle fake news, soprattutto per i giovani che più di tutti sono esposti a un bombardamento di stimoli, molto spesso dannosi.

E per farlo ha deciso di organizzare incontri informali con i sindaci dei propri territori e, di volta in volta, i rappresentanti del mondo imprenditoriale ed economico, in un confronto con i giovani che portano la voce delle nuove generazioni, uno stimolo per un dibattito delle diverse sfaccettature del nostro mondo: cultura, sociale, finanza e imprenditoria.