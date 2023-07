BUSINESS PLANet: il futuro delle città. Segui la diretta

BUSINESS PLANet - Costruire un futuro sostenibile, progettare una crescita consapevole. Prenota il tuo posto a questo link

Le crisi attuali, energetica e sanitaria, nelle loro molteplici manifestazioni, hanno messo in luce la profonda instabilità che interessa l’umanità e tutto il pianeta facendo emergere situazioni complesse che richiedono un intervento tempestivo. In questo scenario, gli architetti e i designer sono chiamati a rafforzare la propria responsabilità etica del progetto, riaffermando la propria vocazione di mediatori nella rimozione dei meccanismi che inquinano la contemporaneità e confermando il ruolo rinnovatore della creatività e della bellezza del Made in Italy.

Per partecipare in presenza all'evento registrati a questo link oppure manda una mail alla Segreteria Organizzativa: [email protected] o telefona al numero: 051-273861 (L’iniziativa è soggetta al rilascio di 2 CFP da parte dell’Ordine degli Architetti di Bologna).

La Segreteria Organizzativa invierà agli iscritti le indicazioni per ottenere il ticket omaggio di ingresso a Cersaie, indispensabile per accedere al quartiere fieristico.

Al termine dell'incontro seguirà cocktail.

Oppure puoi seguire la diretta dell'evento su questa pagina sempre il 28 settembre a partire dalle ore 16:00.

Introduce: Agnese Pini, Direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno

Saluti Istituzionali:

Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere Giovanni Savorani, Presidente di Confindustria Ceramica Emilio Mussini, Vicepresidente di Confindustria Ceramica Marco Filippucci, Presidente Ordine Architetti Bologna Pierluigi Stefanini, Presidente e Portavoce dell'ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Keynote: Maria Chiara Pastore, Docente Urbanistica Politecnico di Milano, Direttore Dipartimento di Ricerca Stefano Boeri Architetti

Relatori:

Claudia Carani, Innovation Manager AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile Leonardo Fornaciari, Presidente ANCE Emilia Piero Pelizzaro, Direttore Europa e Relazioni Internazionali Comune di Bologna Simone Sfriso, Architetto e co-fondatore TAMassociati Giuseppe Sibilla, Responsabile Direzione Territoriale Emilia Ovest BPER Banca

Modera: Davide Nitrosi, Vicedirettore QN Quotidiano Nazionale