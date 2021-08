Roma, 19 agosto 2021 - Manca solo un giorno e domani (venerdì 20 agosto) il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità deciderà i cambi di colore delle regioni: e - a meno di sorprese al omento non preventivabili - l'Italia non sarà più tutta bianca, ma avrà una chiazza di giallo: infatti la Sicilia oltrepassando tutte e tre le soglie critiche previste dal Decreto Covid del 23 luglio, passerà in zona gialla e sarà l'unica regione che da lunedì 23 agosto dovrà fare i conti con le maggiori restrizioni previste per la zona gialla (qui regole e divieti). Ma un grande rischio lo corre la Calabria - almeno in chiave 29 agosto - che vede peggiorare i suoli parametri per ciò che riguarda l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari. E sempre in bilico resta la Sardegna.

I numeri di oggi

Ma vediamo i numeri principali di oggi (qui il report completo dell'Agenas del 18 agosto). E cominciamo appunto dalla Sicilia che anche oggi ha numeri da zona gialla: l'incidenza settimanale ogni 100mila abitanti resta altissima (150,8), il tasso di occupazione delle terapia intensive è al 10.50, mentre i reparti ordinari Covid sono al 16,96. Tutti e tre questi parametri - sostanzialmente stabili rispetto a ieri - superano quindi le soglie previste per il passaggio da zona bianca a zona gialla. L'unica speranza per la Sicilia sarebbe un difficilmente prevedibile calo delle terapie intensive.

Notizia non troppo buone arrivano oggi dalla Calabria: la regione infatti ormai è arrivata alla soglie del 15% per i letti nei reparti Covid ordinari (14,91% per la precisione) in aumento rispetto a ieri. La Calabria questa settimana può comunque respirare perché il tasso di occupazione delle terapie intensive cala addirittura di un punto rispetto a ieri e si fissa sul 5,92&. L'incidenza è a 85. Quindi Calabria che il 23 agosto resterà bianca.

Poi c'è la Sardegna. Oggi a fronte di un'incidenza altissima (155), gli altri due parametri restano da zona bianca: terapie intensive a 8.92 quindi stabili rispetto a ieri e letti ordinari al 10%: quindi anche oper la Sardegna nessun problema.

Le altre regioni non hanno alcun problema e probabilmente continueranno ad essere bianche anche il 29 agosto: ma ovviamente è tutto da vedere.

Zona gialla, i criteri

Per passare da zona bianca a zona gialla devono sussistere tutte e tre queste condizioni: incidenza settimanale pari o superiore a 50 casi; terapie intensive oltre il 10%, letti Covid ordinari oltre il 15%.