Roma, 19 agosto 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, mentre manca solo un giorno per il nuovo monitoraggio settimanale dell'Iss che deciderà i cambi di colore delle regioni. Quello che è certo è che l'Italia non sarà più tutta in fascia bianca, ma c'è chi rischia la zona gialla (qui i dettagli) e dovrà quindi fare i conti con maggiori restrizioni (ecco cosa cambia per i turisti da lunedì).

Intanto, sul punto terza dose di vaccino è intervenuta l'Oms sottolineando che "al momento i dati non ne indicano il bisogno" e invitando a dare invece la priorità ad aumentare le coperture nei Paesi che ancora non hanno avuto accesso ai vaccini. In conferenza stampa Soumya Swaminathan, chief scientist dell'Organizzazione mondiale della Sanità, ha spiegato: "Ci opponiamo fermamente alla terza dose per tutti gli adulti nei paesi ricchi, perchè non aiuterà a rallentare la pandemia. Togliendo dosi alle persone non vaccinate i booster favoriranno l'emergere di nuove varianti". Una posizione poi ribadita da Bruce Aylward, un altro esperto dell'Oms. "Ci sono abbastanza vaccini per tutti, ma non stanno andando nel posto giusto al momento giusto. Due dosi devono essere date ai più vulnerabili in tutto il mondo prima che i richiami vengano dati a chi ha completato il ciclo". Dichiarazioni arrivate poco dopo l'annuncio da parte del presidente Usa, Joe Biden, del piano per dare la terza dose per gli adulti a partire dal 20 settembre, durante il quale gli esperti del Cdc hanno affermato che i dati confermano un calo dell'efficacia delle due dosi con il passare dei mesi.

Sommario

Covid, il bilancio del 19 agosto

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

Le notizie locali / Toscana

In Toscana sono 844 i nuovi positivi al Covid su 14.227 test, di cui 9.406 tamponi molecolari e 4.821 rapidi (tasso del 5,93%, che sale al 12,5% sulle prime diagnosi). Sei i decessi contati dalla Regione nel consueto bollettino: tre uomini e tre donne con un'età media di 78 anni. Gli attualmente positivi sono 12.320, +1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 360 (+6), di cui 38 in terapia intensiva (-1).

Sono 588 i nuovi casi di Covid 19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore e sale a 12.770 il totale dei positivi in isolamento, numero in flessione rispetto al trend degli ultimi giorni. Leggera crescita dei ricoveri (tre nelle aree non critiche e due nelle terapie intensive), ma nessun decesso.

Scende dopo il picco di ieri il tasso di positività in Puglia che passa dal 2,4 per cento all'1,7 di oggi. Su 12.761 test processati per accertare l'infezione da Coronavirus, 217 hanno dato esito positivo. La gran parte dei nuovi casi di contagio è stata rilevata in provincia di Lecce in cui si contano 61 malati Covid in più rispetto a ieri. Seguono per numero di nuovi positivi le province di Bari con 37, Foggia con 35, Brindisi con 30, Bat con 27 e Taranto con 14. Altri sei casi riguardano residenti cuori regione e di altri sette non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 4.334 di cui 168 ricoverati: 145 si trovano in area non critica Covid e 23 in terapia intensiva Covid. Le vittime del virus sono due mentre sale a 249.503 il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi.

Sono 154 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 77.944. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.519. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73276 dimessi/guariti (+88 rispetto a ieri). Ricoverati in ospedale 60 pazienti (+3 rispetto a ieri); 11 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.078 (+62 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.299 tamponi molecolari e 4.119 test antigenici (648162). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.39 per cento.

Diminuiscono i nuovi casi giornalieri di Covid in Umbria, 104 il 19 agosto contro i 163 del giorno precedente, ma crescono leggermente i ricoverati in ospedale, ora 53, sette in più, mentre restano stabili a quattro i pazienti nelle terapie intensive. I guariti sono stati 123 e non si registrano nuovi morti. Così gli attualmente positivi scendono a 2.086, 19 in meno di mercoledì. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.892 tamponi e 3.503 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,9% (era 2,87 il giorno precedente e 2,98 lo stesso giorno della scorsa settimana).

Sono 37, in Alto Adige, i nuovi casi di positività al Covid-19 su 5.544 tamponi processati nella giornata di ieri. Sono 68, invece, i contagi Covid in Basilicata, a fronte di 1.098 tamponi molecolari processati ieri. Sono 11 i nuovi casi di Covid rilevati in Valle d'Aosta e 68 in Friuli Venezia Giulia.

Le altre notizie Covid

MotoGp: Covid, cancellato il Gp di Malesia. Misano raddoppia

Napoli, Covid: incinta senza vaccino, gravi lei e il neonato