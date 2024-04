Venezia a pagamento, ticket di cinque euro per visitarla il 25 aprile

Venezia con il biglietto, come al cinema, o al luna park. Iperbole? No, per i detrattori del ticket d’ingresso; assolutamente sì per chi, come il Comune, le ha provate tutte negli anni per individuare il modo in cui gestire le ondate di turisti che calano sulla città appena inizia la bella stagione. A due giorni dal via – la sperimentazione inizierà il 25 aprile – è difficile capire come andrà. Sicuramente non mancheranno le manifestazioni di protesta. L’Arci Veneto distribuirà ai turisti un "passaporto" simbolico anziché il ticket, per evidenziare i profili "di dubbia legittimità costituzionale" della norma varata dal Comune.