Roma, 22 dicembre 2021 - Nella guerra al Covid-19 scende in campo Novavax, la quinta colonna, un vaccino nuovo di zecca, l'ultimo arrivato, eppure classico nella sua concezione perché basato su frammenti proteici innocui. Questo vaccino proteico anti-Covid, già approvato dall'Agenzia europea del farmaco, oggi ha ricevuto anche il via libera dell'Aifa. È un prodotto che ha dimostrato di assicurare un'ottima protezione contro l'infezione da virus Sars-Cov2, e potrebbe piacere anche agli scettici, quel 10 per cento di indecisi che finora hanno rimandato l'appuntamento con la profilassi per vari motivi (compreso persone immunocompromesse con storie di gravi allergie e reazioni anafilattiche), arrivando così a coprire quanti sono esposti, privi di anticorpi neutralizzanti, e per questo rischiano più degli altri in termini di ricoveri e decessi.

“Abbiamo di fronte un'ulteriore arma potente, con un'efficacia che supera l'89% per proteggere dal Covid sintomatico". Così si è espresso Giorgio Palù, virologo presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Novavax, continua il caposcuola della virologia italiana, è prodotto con una proteina ricombinante, che permette di avere una titolazione più certa della proteina, un dosaggio che rimane più a lungo, e soprattutto una maggiore facilità di somministrazione. Ha dimostrato un'efficacia di oltre l'89% nel proteggere dal covid sintomatico.

Economicità, praticità e sicurezza hanno spinto l'Oms a considerare il Novavax un prodotto da distribuire su larga scala, in tutto il pianeta, al fine di ottenere la vaccinazione universale, lo stesso principio che ha portato a eliminare la piaga del vaiolo nel mondo. Sarà distribuito in oltre un miliardo e mezzo di dosi con il sistema Covax nei Paesi in via di sviluppo. È un vaccino che non necessita della catena del freddo, può essere tenuto a temperatura ambiente per mesi

Il quinto vaccino, quello del quale stiamo parlando, ha un approccio simile alla vaccinazione antinfluenzale. Roberto Cauda, infettivologo del Gemelli, consulente dell'Ema (European medicines agency) ha descritto questo come un vaccino più tradizionale, che ha la caratteristica di adottare proteine ricombinanti, tecnologia collaudata da tantissimi anni, ad esempio nel vaccino contro l'epatite B, meningococco B, l’herpes zoster e il papilloma virus, quindi con esperienze pregresse anche nei vaccini per l'infanzia adolescenza e per la terza età.

Novavax è prodotto dall'omonima azienda farmaceutica statunitense con base nel Maryland. La sua denominazione tecnica NVX-CoV2373 (proteine ricombinanti, Novavax). La patente di efficacia e sicurezza (Safety and Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine) è stata pubblicata sul New England Journal of Medicine, il 30 giugno scorso. L’efficacia dichiarata è del 96,4% contro il ceppo originario del virus, dell’86,3% contro la variante Alfa e dell’89,7% in generale. Occorrerà ovviamente metterlo alla prova della variante Delta e della Omicron. Il protocollo prevede due dosi gemelle a 21 giorni di distanza l'una dall'altra. Novavax si conserva fino a sei mesi in frigorifero.

Per arrivare al Novavax attraverso la tecnologia delle proteine ricombinanti, nonostante la apparente semplicità, era richiesto più tempo e questo spiega perché, mentre per sviluppare gli altri vaccini c'è voluto qualche mese, per questo è stato necessario più di un anno.

Novavax è stato realizzato senza ricorrere alla tecnica dell'mRna (Rna messaggero), e senza ricorso a virus attenuati, quindi attraverso una strada totalmente diversa da quella dei predecessori (Astrazeneca, Pfizer Biontech, Moderna, Johnson&Jonhnson). Ha dimostrato livelli efficienza e sicurezza anti-Covid pari ai precedenti, ma essendo l'ultimo arrivato deve ancora essere somministrato su grandi numeri, come i precedenti che hanno alle spalle una storia di milioni di dosi distribuite con effetti indesiderati molto rari e limitate controindicazioni.

I risultati della fase 3 dei trial clinici su quasi 30mila volontari fra Stati Uniti e Messico, resi pubblici nel giugno scorso, confermano che l’efficacia arriva al 90%, sovrapponibile a quella dei vaccini a mRna, ma con minori effetti collaterali: mal di testa, affaticamento e altri sintomi lievi. Gli effetti collaterali sono noti e secondo i report si registrano in una percentuale molto bassa.

Come gli altri vaccini, anche Novavax permette di produrre anticorpi contro l'antigene Spike, l'arpione che il virus possiede per agganciarsi alla cellula e infettarla. Mentre negli altri vaccini l'informazione utile a produrre difese immunitarie viene presentata sotto forma di Rna o Dna, in questo caso abbiamo solo frammenti proteici. Novavax contiene un adiuvante a base di saponina che serve per stimolare il sistema immunitario innato. Quest’ultimo, ha spiegato l'immunologo Sergio Abrignani, aiuta a sua volta l’innesco della “risposta adattativa”, ovvero i linfociti T e B, e di conseguenza la produzione di anticorpi diretti contro il coronavirus.

Una volta approvato dall'Aifa, ci si potrà vaccinare con Novavax, ovviamente ci vorranno alcuni giorni per la distribuzione ai punti vaccinali. "Ci sono già milioni di ampolle pronte per essere rilasciate”, ha precisato il presidente dell'Aifa, ospite a Porta a Porta su Rai1

Nello scenario italiano dove c'è già una grande percentuale di soggetti vaccinati, oltre che rappresentare una possibile opzione per quanti ancora non sono vaccinati, e che decidono di arruolarsi, il Novavax potrà essere utilmente impiegato per il richiamo, quindi per le terze dosi. Prima di accedere alla vaccinazione il medico deve valutare il candidato, verificare l'assenza di controindicazioni.

Molto importante il ruolo del vaccino Novavax per i Paesi con risorse economiche limitate dove un vaccino come Novavax, che utilizza una metodologia che consente anche una buona catena del freddo (si conserva in un normale frigorifero) potrebbe essere utile. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha infatti approvato in emergenza il vaccino contro il coronavirus dell'azienda americana Novavax. In un comunicato l'Oms ha affermato che è il decimo vaccino anti-Covid approvato come emergenza nel mondo (il quinto in Italia, ndr). Si unisce ai vaccini anti-Covid Covaxin dell'indiano Bharat Biontech, Covovax prodotto dal Serum Institute of India su licenza dell'americana Novovax, Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca (l'Oms ha due vaccini AZ compreso quello made in India), Johnson & Johnson, Sinopharm e Sinovac. L'approvazione da parte dell'Oms facilita il riconoscimento internazionale del vaccino e soprattutto per le agenzie delle Nazioni Unite e il sistema Covax - creato per facilitare l'accesso alla vaccinazione nei paesi poveri - per utilizzarlo.