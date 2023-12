"Uccisa per una rapina". Fermato il vicino di casa

Svolta nelle indagini per la morte di Carolina D’Addario, 84 anni, (nella foto). La sarta di Gissi (Chieti), non è deceduta per cause naturali come ritenuto inizialmente, ma è stata ammazzata con una coltellata. Lo ha stabilito l’autopsia. A ucciderla lo scorso 23 dicembre sarebbe stato un vicino, Flavio Giovanni Meo, 59 anni, disoccupato originario di Palmoli (Chieti) durante una rapina. L’uomo è stato fermato e trasferito nel carcere di Vasto.