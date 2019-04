Enna, 1 aprile 2019 - Ennesimo caso di femminicidio, stavolta in Sicilia. Un uomo di 51 anni ha ucciso stamane l'ex moglie a Catenanuova, in provincia di Enna, sparandole un colpo di pistola. Poi si è costituito alla caserma dei carabinieri. L'omicida, Filippo Marraro, è titolare di un autolavaggio.

La vittima è Loredana Calì, aveva 40 anni ed è stata trovata morta nella campagna di proprietà della madre. La coppia, che si era separata la scorsa estate, ha due figli mentre l'uomo ne ha un terzo da un precedente matrimonio.

Agghiacciante il commento che il reo confesso ha postato su Facebook: "La vendetta un piatto freddo, più è freddo e più si gusta". Sul profilo social, nella colonna di presentazione, Marrano ha anche scritto di essere "vedovo" e "disoccupato ben organizzato".

Secondo una prima ricostruzione del delitto - quasi un cliché nei casi di femminicidio - Marraro aveva dato appuntamento a Loredana Calì per discutere della separazione, nella casa di campagna dei familiari di lei. Ma all'appuntamento si è presentato armato, e le ha sparato, uccidendola. Un delitto premeditato: le avrebbe sparato due colpi di pistola, uno alla testa e uno al cuore. . La figlia maggiore della coppia, che ha 17 anni, è stata raggiunta dalla notizia della tragedia in Puglia, dove si trova in gita scolastica. Il figlio tredicenne era a scuola. Marraro era da anni divorziato dalla prima moglie e il figlio ventitreenne avuto dal primo matrimonio, lavora con lui nell'autolavaggio.

Non è chiaro se Marraro non accettasse la separazione o se con la vittima fossero in corso liti per il mantenimento e l'assegnazione dei beni. L'uomo è ora in stato di fermo che nelle prossime ore, essendo reo confesso, sarà tramutato in arresto.

Loredana Calì la scorsa estate aveva lasciato Marraro e i due erano in fase di separazione. Pare che in passato l'uomo si fosse reso responsabile di atti di violenza nei confronti della donna, che però non l'aveva mai denunciato

Appena ieri in Sardegna un agente della polizia penitenziaria, Ettore Sini, è stato arrestato dopo una vasta caccia all'uomo: avrebbe sparato alla ex moglie, Romina Meloni, morta sul posto, e al nuovo compagno della vittima, Gabriele Fois, ricoverato in gravissime condizioni.