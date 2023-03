Semaforo rosso da parte del governo

Via libera del governo al disegno di legge sul divieto dei cibi e mangimi sintetici. Sanzioni fino a 60mila euro per chi dovesse aggirare lo stop. Angelo Bonelli, co-portavoce Europa Verde parla di "uso propagandistico" dei ddl: in Italia non si produce e non si vende carne sintetica. Ci vorrebbe "una legge per garantire la sicurezza alimentare riducendo l’uso dei pesticidi". Giudizi favorevoli da Cia Agricoltori italiani. Per Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) non è una misura che chiude alle innovazioni, ma anzi "si vuole consentire a studi pubblici e qualificati di dare risposte più precise al consumatore".