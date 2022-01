Roma, 10 gennaio 2021 - Duecentomila classi in Dad "entro 7 giorni da oggi". Il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie assume i contorni di un "lunedì nero" come ampiamente annunciato. Il Covid, con Omicron e Delta che imperversano in Italia, non concede tregua: il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi (Anp) Antonello Giannelli, traccia un possibile scenario imminente e drammatico. "Le previsioni della rivista specializzata Tuttoscuola parlano di 200mila classi in Dad entro 7 giorni da oggi - dice a Rainews24 -. Una previsione facile da fare guardando i contagi", aggiunge. "Quello che il governo non ha voluto fare lo farà la pandemia - continua -. A mio avviso sarebbe stato preferibile rinviare l'apertura di 2-3 settimane per raggiungere gli obiettivi che al momento non sono raggiunti". Tra questi, per Giannelli, "c'era l'innalzamento della percentuale dei vaccinati che, soprattutto nella fascia 5-11 anni, è ancora bassa", al momento al 15%. "Solo tra i 16 e i 19 anni viaggiamo intorno al 90% dei vaccinati - prosegue - ma con la seconda dose, senza la terza dose che sembra essere il vero scudo contro la variante Omicron".

Secondo il leader dei Presidi i "350 milioni di fondi" dati alle scuole "sono serviti per tante cose e pensare che con questi si facessero gli impianti di areazione è irrealistico". Giannelli si dice "favorevole a installarli ma altro che 350 milioni. E poi tocca agli Enti locali. A ciascuno il suo", conclude. Intanto, il presidente dell'Anp Lazio Costarelli rivela che in regione sono "circa 7mila" gli assenti tra insegnanti e personale Ata mentre non sarebbero tornati sui banchi 17.500 studenti.

Rientro a scuola: le nuove regole Covid

"Quella di oggi è di fatto una falsa partenza", dichiara il governatore del Veneto Luca Zaia a Mattino 5. "La situazione è preoccupante, il 25-30% tra studenti e insegnanti sarà assente con defezioni dovute a malattia, quarantena o mancata vaccinazione", dice invitando il premier Draghi a farsi "dare un parere dal Comitato tecnico scientifico perché l'assembramento è inevitabile, da noi, almeno 800mila persone saranno confinate in aula per ore, con il rischio che, se ci saranno positivi, ci siano anche contagi".

Zaia ribadisce di essere "favorevole alla riapertura delle scuole", tema su cui i governatori non sono allineati, ma "con precise indicazioni del Cts". Per il governatore il sistema dei tamponi va rivisto perché "per le scuole primarie è impossibile che ogni ragazzino ne faccia due a settimana perché con la richiesta che già c'è il sistema, ed in Veneto abbiamo il migliore del Paese, andremo inevitabilmente in crash". E ancora: "Per questo noi al momento spingiamo con il fai da te ma anche su questo c'è un limite".

Ed è battaglia legale sul rinvio del rientro a scuola in Campania a causa della pandemia. Anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (sede di Napoli) ha presentato ricorso presso il Tar della Campania contro l'ordinanza della Regione. Il ricorso, depositato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute, si affianca a quello già presentato dagli avvocati napoletani Giacomo Profeta e Luca Rubinacci. Sabato scorso il Giudice ha chiesto alla Regione Campania di depositare, entro e non oltre le 11 di oggi, "..atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell'ordinanza...". Il governatore Vincenzo De Luca, in un'intervista a Repubblica, ha chiesto l'applicazione della "Dad per tre settimane per le medie e le elementari, per consentire una più vasta vaccinazione infantile e per scavallare il picco di contagi previsto per gennaio".

Niente scuola in Sicilia, dove il rientro in classe è stato posticipato almeno a giovedì. "Al di là delle polemiche, se si ascoltano le esigenze giunte in modo unanime dalle scuole e dai Comuni, allora questo rinvio della riapertura di tre giorni e fino anche a cinque giorni, è utile per fare fronte alle nuove misure anti-Covid", ha detto stamattina l'assessore all'Istruzione della Regione siciliana, Roberto Lagalla, non escludendo di slittare il ritorno sui banchi fino a cinque giorni. "Abbiamo già previsto un calendario largo in relazione all'andamento della pandemia e quindi siamo in grado di fare fronte a questa esigenza", ha aggiunto.

Nel frattempo, si segnalano le prime proteste a seguito della riapertura delle scuole. Al liceo classico Manzoni di Milano, al suono della campanella, gli studenti sono entrati nell'edificio e hanno occupato il cortile per tenere un'assemblea. Nel mirino le "politiche inadeguate nei confronti della scuola, strumentalizzata e abbandonata in quanto capro espiatorio da sacrificare sull'altare del profitto".