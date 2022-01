Roma, 8 gennaio 2022 - È scontro aperto sul rientro a scuola in presenza: i presidi e molte amministrazioni locali chiedono un rinvio del ritorno in classe degli studenti, ma anche i medici insistono per un periodo di Dad. Il ministro Patrizio Bianchi ribadisce la linea del governo. Bisogna "tutelare il più possibile la presenza e, con essa, i nostri ragazzi e i bambini che vengono da due anni difficili, che hanno segnato il loro apprendimento", dice il responsabile dell'Istruzione intervistato dal Corriere della sera. Intanto è in corso l'incontro dei sindacati con il capo dipartimento del ministero dell'Istruzione, Jacopo Greco, per un'informativa sulle nuove regole per la gestione dei casi Covid come previsto dal decreto del 5 gennaio.

Scontro Campania-governo

Non sembra però voler sentire ragioni il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha emanato un'ordinanza che sospende l'attività in presenza nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie e la chiusura degli asili nido fino al 29 gennaio. La situazione sanitaria della Campania "corrisponde alla fattispecie" di rischio "estremamente elevato" di diffusione del virus che consente anche alle Regioni non in zona rossa "eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche", è l'interpretazione contenuta nel provvedimento e che giustifica la decisione di muoversi in autonomia.

Fonti di Palazzo Chigi hanno già fatto sapere che l'ordinanza sarà impugnata dal Governo. Ma nel testo si sostiene che "la situazione rilevata sul territorio regionale corrisponde alla fattispecie di 'circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica in presenza delle quali la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 6 agosto 2021 n.111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, n.133, nell'effettuare il bilanciamento tra il diritto costituzionale alla salute e quello all'istruzione, consente, alla luce della sola lettura compatibile con il rispetto dell'art. 32 della Costituzione, anche nelle Regioni che non si trovino collocate in 'zona rossa', eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche".

Inoltre si fa presente che "ciascuna delle Asl campane ha attestato di aver ricevuto dai Comuni e dagli istituti scolastici richieste di supporto in vista della riapertura delle scuole prevista per il prossimo 10 gennaio, ma di essere nell'impossibilità di assicurare il contact tracing e gli screening prescritti dal decreto legge del 5 gennaio relativamente alla popolazione scolastica (rilievi a T0-T5), per l'enorme attuale pressione sulla organizzazione sanitaria".